Depois dos Jonas Brothers, chega a SP o grupo McFly

Devido à grande demanda, os organizadores marcaram show extra para amanhã, também às 21h30. Ainda restam alguns ingressos para os dois dias. Até a banda de abertura, Cine, será a mesma que tocou com o Jonas Brothers. Esta é a segunda vez que eles se apresentam no País. A passagem do quinteto britânico em outubro do ano passado causou tanta comoção no fã-clube que eles receberam um abaixo-assinado com milhares de assinatura ?exigindo? que voltassem ao País.

A turnê aumentou e, além de São Paulo, eles passarão também por Manaus, Fortaleza, Recife e Rio de Janeiro. Sem filme em cartaz nos cinemas, o McFly ataca de DVD ao vivo. Chega este mês às lojas brasileiras o registro do show Radio: Active, que eles fizeram no estádio de Wembley, na Inglaterra. O show no Brasil não deverá ser muito diferente. Incomodados com a pecha de banda ?emo? e críticas dos jornais, a música One For The Radio foi uma resposta a isso. Segundo eles, uma luta constante para a aceitação. As informações são do Jornal da Tarde.