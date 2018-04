Depois do Rio, Momix chega ao Via Funchal em SP Uma dança no deserto e um balé na lua. Impossível? Ao se tratar do grupo Momix, a resposta é não. Criado em 1981, sob a direção de Moses Pendleton, com sede em Washington, nos Estados Unidos, a trupe de bailarinos-acrobatas-ilusionistas traz a São Paulo, no Via Funchal, dois espetáculos já apresentados anteriormente na cidade. Um é ?Opus Cactus?, que será mostrado nos dias 15 e 16, e explora o ambiente do deserto. O segundo, ?Lunar Sea?, que será mostrado nos dias 17 e 18, foi criado para comemorar os 25 anos do grupo e passeia pelo universo. Após curta temporada no Rio de Janeiro, chegou a vez dos paulistanos reverem ou conferirem pela primeira vez estes dois espetáculos. Sucesso de público e crítica por onde passam, eles ainda aproveitam a estada no País e seguem para apresentações em Brasília (20 e 21/08), Salvador (22 e 23), Recife (25 e 26) e Curitiba (1º e 02/09). No palco, quem ainda não viu, pode esperar muita magia cercada por abundantes efeitos visuais. A companhia de dança contemporânea explora pontualmente os recursos e conta com uma excelente equipe de bailarinos para dar força aos seus espetáculos. Não à toa, aqui, no Brasil, assim como no restante do mundo, cada apresentação é lotada. Segundo a Dell´Arte Soluções Culturais, que trouxe a turnê do Momix ao País, desde que foram anunciadas as apresentações e-mails e telefonemas não pararam de chegar à empresa buscando mais informações sobre a temporada. Roteiro O roteiro desta nova temporada se divide nos dois espetáculos já citados. Inspirado nos gigantescos cactus saguaros, cartões postais do Deserto do Arizona, ?Opus Cactus?, criado em 2001, traz aos palcos lagartos saltitantes, flores exóticas, serpentes, pássaros e, claro, os tais cactus. Em cena, dez bailarinos da companhia protagonizam cenas impressionantes, que combinam dança com efeitos teatrais. Já ?Lunar Sea?, criado para celebrar as bodas de prata do Momix, é, pode-se dizer, um balé que acontece na Lua. Em 85 minutos de espetáculo, exploram o espaço sideral, onde a gravidade não limita os movimentos dos bailarinos. Boa parte das imagens se passa no escuro, onde se destacam corpos que brilham e executam intricados movimentos que mescla ginástica, dança e acrobacia. Uma tela separa o palco da platéia, que é praticamente hipnotizada por imagens surrealistas para se aprofundar na idéia do sonho. Os dois espetáculos prometem encantar mais uma vez o público que for conferi-los. Contemporâneos, viscerais, surpreendentes, o Momix é daqueles programas que você não se arrepende. Pelo contrário, fica com vontade de ir de novo. Pena que o valor dos ingressos, de R$ 80 a R$ 220, não permita tal luxo. Turnê Momix São Paulo Via Funchal - de 15 a 18/08 Ingressos: de R$ 80 a R$ 220 Informações: (11) 3188-4148 Brasília Sala Villa Lobos - dias 20 e 21/08 Ingressos: R$ 160 Informações: (61) 3325-6256 Salvador Teatro Castro Alves - dias 22 e 23/08 Ingressos: de R$ 40 a R$ 80 Informações: (71) 3339-8014 Recife Teatro Guararapes - dias 25 e 26/08 Ingressos: de R$ 80 a R$ 100 Curitiba Teatro Guairá - dias 1º e 02/09 Ingressos: de R$ 70 a R$ 120 Informações: (41) 3304-7900