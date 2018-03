Depois do nordeste Gotan vem a SP O tango revisitado e repaginado do Gotan Project volta a São Paulo para show hoje, no Via Funchal. O grupo vai mostrar o repertório do projeto Gotan 3.0 Live, gravado no Casino de Paris. A casa abre às 20h e fica na Rua Funchal, 65 . De R$ 150 a R$ 350. Informações: 3846-2300.