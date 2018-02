Depois do museu, artistas na estante de casa "Ver é mais importante do que pintar e desenhar - isso pode-se aprender. Ver é preciso saber", disse a dadaísta alemã Hannah Höch (1898-1978). E esse treinamento do olhar pode ocorrer também fora dos museus. Conhecida por suas fotomontagens, ela fez em 1945 o Livro de Imagens (24 págs., R$ 69), que mostra um mundo habitado por plantas e animais exóticos. A autora não chegou a ver a obra publicada - o mercado editorial ainda não estava pronto para um projeto elaborado como esse. Saiu numa edição limitada em 1985, e só em 2008 o grande público teve acesso à obra na Alemanha. O livro de Höch chega agora ao Brasil para inaugurar a coleção Contos de Pipa, criada pela editora Gustavo Gili para abrigar livros de artistas feitos para crianças (pequenas e grandes).