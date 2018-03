Depois do incêndio, família espera recursos O curador Fernando Cocchiarale lamenta que se perderam para sempre as pinturas monocromáticas de Hélio Oiticica danificadas no incêndio ocorrido em outubro do ano passado na casa do irmão do artista, César Oiticica, no Rio. Mas, segundo ele, não há como culpar a família de Hélio pelo ocorrido, pelo contrário - segundo Cocchiarale, foi acidente por "excesso de zelo" (problema com o ar condicionado da reserva técnica construída por César para abrigar a obra do irmão e do pai, o fotógrafo José Oiticica Filho) e "demora dos bombeiros".