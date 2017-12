Depois do desfile, fantasia vira lixo ou é revendida na Sapucaí Um caminhão de lixo não era alegoria, mas estava cheio de fantasias de Carnaval em um dos portões de saída da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Logo após o primeiro desfile das escolas de samba do grupo Especial, na noite de domingo, muitos foliões se desfaziam de suas fantasias, que iam parar no caminhão de lixo ou em um mercado negro dentro do próprio sambódromo. "É uma coisa bárbara até", disse Marco Antônio Gonçalves Ramos, agente que cuida do acesso entre as arquibancadas, justamente no portão onde estava estacionado o caminhão de lixo. Fantasias coloridas, cheias de plumas, se misturavam a sacos contendo o lixo retirado do sambódromo. "São plumas zero quilômetro, usadas apenas uma vez, indo para o lixo assim, como todo esse chorume", disse Marco, que presenciou a mesma cena em "outros Carnavais". O gari Gladiston Santos, também em seu segundo ano no mesmo papel na folia, lembra com pesar das fantasias jogadas fora. "Dá dó, é muita coisa nova indo para o lixo", disse. "São coisas que podiam ser recicladas, mas a gente não pode fazer nada", acrescentou. Um outro destino das roupas e acessórios que os foliões dispensam é um mercado negro instalado na dispersão do sambódromo. Garotos, que conseguem entrar sem convite, fazem a limpa nos lixos espalhados na área e revendem as fantasias para pessoas do lado de fora, através de um portão. O turista francês Vincent Burkherd, ao lado de um amigo alemão, havia comprado pela grade um adereço de cabeça da escola São Clemente e tentava adquirir mais um, em forma de dragão, da Porto da Pedra, por 5 reais. "É para minha mãe", disse Vincent, que pagou 10 reais pelo primeiro acessório. "É um bom souvenir." O "vendedor" era Yago Dado de Araújo Lopes, 14 anos, que faturava junto com cinco amigos da mesma idade. "Tem muito gringo, muito oriental para quem a gente vende", afirmou o garoto, que alega ter conseguido com os amigos cerca de 300 reais em Carnavais passados. Enquanto arrastava uma fantasia maior, cheia de paetês e plumas amarelas, o jovem acabou expulso por um segurança, sem dúvidas de que tentaria voltar mais tarde.