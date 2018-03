Depois de ser pai, Fábio Jr. lança a música 'Mãe'

Agência Estado, com informações do Jornal da Tarde

Trinta anos depois de um de seus maiores sucessos, Pai, o cantor Fábio Jr., de 55 anos, apresentou na terça-feira sua nova canção, Mãe, que será lançada como carro-chefe de uma campanha nacional de uma loja de móveis e eletrônicos. Fábio contou que nem mesmo sua mãe, Nilva, havia escutado a música, que foi composta em 2005 e aproveitou o convite para ser garoto-propaganda e o Dia das Mães para a divulgação.

Mas antes de se preocupar em alavancar as vendas, Fábio não escondeu a expectativa pela reação de sua mãe à homenagem. "Quero só ver como será a reação da veinha. Mas coração de mãe é forte, ela aguenta", brincou o cantor, que diz que a criação não foi uma resposta ao primeiro hit, feito ao pai. "Não tem muita explicação, é uma coisa de Deus. Eu nunca perguntei isso pra véinha, se ela estava todo esse tempo esperando a dela. Se ela guardou isso, vai poder relaxar um pouco."

Fábio Jr. admitiu que compôs músicas para a família toda. "Você acha que a Mari não tem? Mas nenhuma tem melodia", disse ele, e não perdeu a chance de brincar: "Vão começar a me cobrar: 'pô, você fez música pro pai, pra mãe, daqui a pouco vem a da tia, da cunhada...'"

O cantor, que curte o nascimento de seu filho Záion, de dois meses, fruto da união com Mari Alexandre, não escondeu seu lado "pai coruja". "De mim ele só tem um furinho no queixo e os dedos dos pés, ainda bem. Eu perdi um período da vida da Cléo e dos meus outros filhos muito grande, espero fazer diferente com ele", disse, lembrando que a nova canção também é dedicada à esposa, mãe recente. "Ela é a mulher da minha vida. Depois de tudo o que passei, casar e ter filho de novo? Sou um homem apaixonado."