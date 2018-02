Depois de 'Borat' Cohen faz remake de 'O Jantar dos Malas'

Após o sucesso e a polêmica obtidos no ano passado com a comédia Borat, o ator britânico Sacha Baron Cohen está pronto para retornar às telas de cinema com dois filmes. No primeiro, intitulado Bruno, do qual será também produtor, fará o papel de um jornalista de moda austríaco, homossexual e bizarro. No segundo, que se chamará Dinner for Schmucks, será um personagem com o qual ninguém quer se meter. O filme, dirigido por Jay Roach, é a refilmagem do filme francês O Jantar dos Malas, de Francis Veber, no qual um editor organiza toda semana um jantar e pede aos seus convidados que tragam os amigos mais patéticos, para que ele possa rir deles. Sacha Baron Cohen acabou de concluir The Demon Barber of Fleet Street, thriller musical dirigido por Tim Burton, no qual interpreta Adolfo Pirelli, rival do assassino interpretado por Johnny Depp. O filme será lançado nas salas americanas em dezembro.