Depois de Beckham, Victoria fará anúncios de lingerie Armani

Victoria Beckham será vista na primavera europeia deste ano em outdoors gigantes vestindo apenas sutiã e calcinhas da Emporio Armani, ecoando as fotos reveladoras em que seu marido, David, posou para o estilista. Em um dos outdoors, Victoria está sentada na ponta de uma cama desarrumada, vestindo apenas lingerie, com sombras escuras sob os olhos e uma persiana lançando sombra em listras sobre seu corpo. Reprodução Outra foto a mostra deitada sobre um tapete, com a cabeça sobre um sofá, com os olhos fechados, usando sutiã e calcinhas de bolinhas e saltos altíssimos. Os anúncios devem aparecer em outdoors em Nova York, Los Angeles, Londres, Milão, Roma, Paris e Tóquio na primavera europeia, e também em revistas, informou o grupo de luxo Giorgio Armani em comunicado à imprensa divulgado na quarta-feira. Conhecida pelo apelido "Posh Spice" que ganhou no grupo pop Spice Girls, Victoria assinou o contrato com a Emporio Armani em outubro passado e posou para as fotos na elegante cidade à beira-mar de Malibu, onde vive a família Beckham. David Beckham está jogando para o AC Milan, sob empréstimo temporário do time Los Angeles Galaxy, e jogou no domingo, a primeira que disputa pelo time italiano, cuja sede é também a cidade onde vive o estilista Giorgio Armani. As fotos em que o próprio Beckham apareceu em outdoors divulgando a linha de moda masculina da Emporio Armani suscitaram discussões calorosas quando primeiro apareceram, incluindo questionamentos sobre se retoques teriam sido feitos às imagens. Armani rejeitou as sugestões. As fotos de Victoria foram feitas por Mert Alas e Marcus Piggott, a mesma dupla que fotografou David para os anúncios de cuecas. "A lingerie boa pode ser provocante e sedutora, então eu quis trabalhar com alguém que fosse capaz de causar uma impressão real", disse Giorgio Armani no comunicado.