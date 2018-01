Depois de 15 anos, 'Naruto' deixará de ser publicado no Japão

TÓQUIO - Naruto, uma das séries de mangá japonesas mais conhecidas ao nível internacional, vai sair à venda pela última vez no dia 10 de novembro, após completar 15 anos. As informações são da editora Shueisha.

O mangá começou a ser publicado nas páginas da revista japonesa para rapazes Shonen Jump, em 1999, e narra as aventuras de Naruto Uzumaki, um 'ninja' adolescente que combate os seus rivais em procura do reconhecimento dos seus companheiros e a realização do seu sonho - transformar-se no 'ninja' mais forte e líder da sua aldeia.

Ilustrado por Masashi Kishimoto, a ideia original surgiu de uma história de manga piloto de 1997 para a revista Akamaru Jump, e que posteriormente daria lugar ao mangá na revista semanal da editoria Shueisha.

O best-seller vendeu mais de 130 milhões de cópias só no Japão e mais de 200 milhões de exemplares em todo o mundo.

Naruto conta também com várias adaptações em filme e, entre outros produtos derivados da série, incluem-se romances, livros de ilustrações, jogos de videogame e coleções de cromos.

A série de animação criada a partir da série original em papel é dirigida por Hayato Date, produzida pelo estúdio japonês Pierrot e distribuída pela Aniplex. Ela tem duas temporadas (Naruto e Naruto: Shippuden), e está na televisão japonesa desde 2002.