Depardieu faz paródia de vexame em avião em novo filme de Asterix

PARIS - O ator francês Gérard Depardieu, que em meados de agosto deixou atônitos os passageiros de um voo com destino a Dublin ao fazer xixi o meio do corredor do avião, faz paródia com o incidente na nova saga de Asterix e Obelix.

De acordo com a edição desta sexta-feira, 2, da revista Premiere, Depardieu, caracterizado como o parrudo personagem da aldeia galesa, aparece nervoso e impaciente virando-se à aeromoça e dizendo: "Não posso esperar, não posso esperar!".

Desta vez, no entanto, não há referência a sua vontade de ir ao banheiro, mas de comer um javali, enquanto o homem ao lado de Asterix, sentado ao seu lado, explica que não será possível fazer a refeição até que o avião tenha decolado.

"Preciso de um javali, não posso mais esperar. Patroazinha pode me trazer um javali?", repete Depardieu, que sem dar ouvido às advertências, levanta-se do seu lugar e como já era de se esperar, começa a comer, deixando cair pelo avião restos de carne e gordura.

"É nojento, está caindo em todo mundo, que absurdo", diz um dos passageiros, imitando a passageira que em agosto informou à imprensa local.

A companhia aérea se vê obrigada a anunciar que "como há restos de javali por tudo, o avião terá de retornar ao aeroporto", da mesma forma como aconteceu em agosto quando o avião da Citijet, filial regional da Air France, teve de voltar para limpar o carpete do corredor, que ficou manchado de urina.

O vídeo soube aproveitar o escândalo para promover o novo filme de Asterix e Obelix, Les Gaulois dans l'espace (ainda sem tradução para o português), que tem estreia prevista para outubro de 2012.

Tanto no incidente real quanto no vídeo, Depardieu está acompanhado por Edouard Baer, que encarna Asterix na telona, e que nas imagens divulgadas tenta tranquilizar os demais passageiros, garantindo a eles que tudo está sob controle.