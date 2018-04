Denzel Washington volta aos cinemas em 'Incontrolável' A sensação de déjà-vu é inevitável. Incontrolável, que estreia hoje nos cinemas, guarda algumas semelhanças com O Sequestro do Metrô 123 (2009). Ambos foram dirigidos por Tony Scott, têm Denzel Washington no papel principal e contam a história de trens desgovernados. O primeiro se passa em Nova York e Denzel Washington é um controlador do metrô que deve negociar com um sequestrador. No segundo, o ator interpreta um maquinista que tem de ajudar a parar um trem desgovernado no interior dos Estados Unidos. É impossível não notar essas semelhanças. O fato de terem a mesma temática, no entanto, não desmerece nenhum dos dois. Pelo contrário: os filmes são eletrizantes e cheios de ação.