Denzel cotado para remake Denzel Washington pode protagonizar um remake de O Segredo de Seus Olhos, vencedor do Oscar de melhor filme em língua estrangeira deste ano. De acordo com o site especializado Twitch, o ator e diretor duplamente ganhador do prêmio em Hollywood estuda proposta para interpretar Benjamín Esposito, personagem de Ricardo Darín na trama argentina sobre um funcionário de justiça que decide escrever um livro sobre um dos casos que mais o marcaram. O remake será dirigido por Billy Ray, de Preço de Uma Verdade. Denzel Washington está comprometido a participar de Flight, novo filme de Robert Zemeckis. / EFE