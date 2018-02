Denúncia de censura no Peru Cineastas peruanos denunciaram a censura do governo de seu país à exibição de seus filmes relacionados a conflitos com mineradoras petrolíferas. Segundo documento redigido por eles, o Ministério da Agricultura do Peru havia convidado um grupo de diretores a projetar documentários no ciclo Água: Um Patrimônio Que Circula de Mão em Mão, em Lima, mas depois o órgão impediu a exibição dos filmes com "imagens, sons ou textos sobre a contaminação do meio ambiente gerada pelas empresas petrolíferas". / EFE