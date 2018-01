Dennis Hopper luta contra câncer de próstata

No início do mês, Hopper, 73 anos, recebeu alta de um hospital no qual se internara com sintomas semelhantes aos de uma gripe, em Nova York, e onde foi tratado para desidratação, informou seu empresário Sam Maydew.

Mas, de acordo com o site de entretenimento E! Online, Maydew teria declarado que Hopper tem câncer da próstata e está sendo tratado na Universidade do Sul da Califórnia.

Hopper foi obrigado a cancelar seu aparecimento numa exposição intitulada "Dennis Hopper e a Nova Hollywood", que reúne suas obras de arte e fotografia, no Centro Australiano da Imagem em Movimento, em Melbourne.

Em comunicado divulgado desde sua casa em Los Angeles, Hopper disse que estava muito decepcionado por não poder ir a Melbourne, mas que sua prioridade no momento é o tratamento médico.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Obviamente sua saúde é a prioridade número 1, e desejamos melhoras rápidas a ele", disse à mídia local o diretor do centro australiano, Tony Sweeney.

Hopper, cuja longa lista de créditos no cinema inclui "Sem Destino", "Veludo Azul" e "Apocalypse Now", está sendo visto atualmente numa adaptação para a TV do filme premiado com o Oscar em 2004 "Crash - No Limite".