Dennis Hopper está com câncer, diz empresário O ator Dennis Hopper foi diagnosticado com câncer de próstata, informou ontem seu empresário, Sam Maydew. Segundo ele, o ator de 73 anos vai cancelar todos seus planos de viagem para se tratar. Hopper está em um "programa especial" de tratamento na Universidade do Sul da Califórnia, disse Maydew. "Nós estamos esperando o melhor", afirmou o empresário, ao ser questionado sobre o prognóstico para o caso, sem dar mais detalhes. Ator de "Easy Rider", Hopper terminou recentemente de filmar uma versão da TV para o filme "Crash", que venceu o Oscar de 2004. Neste mês, o ator foi hospitalizado em Nova York e tratado por desidratação.