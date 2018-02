Denise Weinberg dirige leitura

Também hoje, às 19h30, o Sesc Consolação (R. Dr. Vila Nova, 245, tel. 3234-3000 ) recebe o projeto 7 leituras 7 Autores, 7 Diretores, 7 Encontros. Nesta edição do evento, a peça escolhida é As Lágrimas Amargas de Petra Von Kant, do autor Rainer Werner Fassbinder, e terá direção de Denise Weinberg. No elenco, a própria Denise (Petra), Bárbara Paz (Karina), Clara Carvalho (Sidonia), Ana Lucia Torre (Marlene), Lilian Blanc (Valéria) e Dinah Feldman. Concebido e dirigido por Eugênia Thereza de Andrade, o projeto estreou em 2007 e já teve como temas Barateamento da Vida, Tradição da Comédia e Intolerância. A entrada é gratuita e aberta ao público.