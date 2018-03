Denise Fraga volta ao ´Fantástico´ com diário de viagem

A contadora de histórias do Fantástico volta à cena no próximo domingo, dia 15. Denise Fraga é protagonista de Te Quiero América, quadro que mistura realidade e ficção e tem como cenário a América do Sul de língua espanholaj. É nas mais belas paisagens, na cultura e nas curiosidades de Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Chile, Peru, Equador, Colômbia e Venezuela que se desenrola a história de amor de Maria e Francisco (João Miguel). "Fomos a nove países. Por meio da Maria e do Francisco contamos as histórias dos nossos vizinhos, mostramos pessoas, o que fazem, os pontos turísticos", conta Luiz Villaça, marido de Denise e diretor da série que teve início com o bem-sucedido Retrato Falado, em 2000. A dramaturgia fica por conta da relação entre os protagonistas. Maria é uma vendedora de seguros que ganha uma viagem para Ushuaia, na Patagônia argentina, mais conhecida como "o fim do mundo", ao ser eleita funcionária do mês. A paulistana leva na bagagem um casamento fracassado e um desejo de ser mãe não realizado. A mocinha conhece o brasileiro Francisco (João Miguel) no paraíso gelado, que se apresenta apenas como "um viajante". 11 episódios Durante um passeio pela região, os dois se apaixonam e vivem uma noite de amor. Um engano faz com que se separem e tentem se encontrar em uma longa viagem, que será mostrada para o telespectador em 11 episódios. A realidade surge quando moradores locais cruzam com os personagens fictícios. Em vez de contracenar com uma atriz, Maria pede informação para a dona da lanchonete instalada em uma rodoviária do Paraguai sobre que ônibus pegar para seguir na busca pelo amado. A heroína ainda lamenta para uma jovem argentina que foi abandonada pelo namorado. A portenha aproveita para contar como é a vida na cidade, como se comportam os homens argentinos e a leva a uma noite de tango. Personagens reais como essas duas mulheres foram escalados por produtores locais da atração para interagir com os tipos fictícios e contar um pouco de sua história. "A gente tinha que invadir a vida das pessoas sem mudar sua rotina, então tentava passar quase despercebido", conta Villaça. "O texto foi dividido em três partes: dramaturgia, quando Maria e Francisco se encontram; pauta, quando um taxista aparece para falar da sua cultura, por exemplo; e improviso, quando alguém ou uma história surgiam sem a gente esperar", completa. Equipe A equipe de Te Quiero América é formada por 10 profissionais. O programa foi gravado entre os meses de maio e julho e consumiu 45 dias. Com uma pesquisa sobre os territórios visitados em mãos, os brasileiros passaram cerca de cinco dias em cada país, percorridos de carro, ônibus, trem avião e até a pé. "Foi o trabalho mais difícil que já fiz. Uma das maiores dificuldades foi driblar o cansaço, dormir pouco. Era uma produção que tinha um orçamento, um cronograma a cumprir, às vezes a gente descia do avião, se trocava no aeroporto e saía para gravar", lembra Denise. A atriz e a equipe gostaram tanto da aventura que já planejavam repeti-la. "O Equador é um lugar que quero visitar novamente. É um país pequeno, que tem uma riqueza de paisagens e pessoas impressionantes. Também quero voltar à Colômbia. A gente tem uma idéia muito errada sobre o país, talvez por causa das notícias sobre a guerrilha. É um lugar que tem muita arte, vi vários cartazes sobre shows e peças", conta a atriz.