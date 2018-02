Denise Fraga protagoniza série no GNT

11 reportagens foram selecionadas para resultar nas 3 finalistas, de São Paulo, Rio e Florianópolis, do 8º Concurso Universitário de Jornalismo promovido pela CNN. O vencedor sai amanhã

'Imagine se a mídia ficasse vigiando os valores do seu peso, conta bancária, colesterol como ficam controlando a audiência dos pgms.' Rosana Hermann no Twitter

Produtora do Peixonauta, a TV Pinguim desenvolveu em seu braço de conteúdos digitais, o iPicnic, uma série de aplicativos para iPad/iPhone. Em parceria com a Editora Melhoramentos, a produtora criou ainda o 02 Appbooks sobre 2 episódios da 1ª temporada da animação na TV.

Se Tropicaliente fez sucesso nas areias do Ceará em 1994, a nova novela tropical de Walther Negrão para a faixa das 6 vem sendo gravada no Rio Grande do Norte, incluindo praias de Natal e da Pipa, em Timbau do Sul.

A lembrar que o governo do Ceará na época de Tropicaliente ofereceu amplo apoio à Globo para as gravações da novela durante oito meses, com colaboração da rede hoteleira.

Enquanto isso, Ricardo Waddington, Amora Mautner e as autoras Duca Rachid e Thelma Guedes reprisam a parceria de sucesso de Cordel Encantado à procura de locações no Nepal, para a novela das seis que substituirá a de Negrão.

A HBO não se pronuncia ainda sobre a decisão de produzir ou não uma segunda temporada das séries Preamar e (fdp). A decisão depende de questões burocráticas que extrapolam o interesse entre as partes. A conversa está na esfera jurídica.

Batman: O Cavaleiro das Trevas, chega ao menu do Now, plataforma de vídeo sob demanda da Net, nesta quinta-feira. Vale para assinantes de pacotes HD e HD Max, e, claro, ainda é título com locação paga à parte.

É Tudo Improviso, programa feito pela Band para cobrir as férias do CQC, rende extras aos cofres da emissora. O canal tbs muito divertido, da Turner, adquiriu episódios do show pilotado por Márcio Ballas para compor as cotas nacionais devidas pela nova lei da TV paga.

A doce Palmirinha integra hoje o júri do Astros, reality musical do SBT, às 22h45.