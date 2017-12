Demissões na TV Cultura já somam 36

A BandNews tem dado as 'caras' em canais da CNN, da NHK e da All Jazeera por quase todo o mundo, graças aos acordos de cooperação firmados com tais canais e à repercussão mundial das manifestações no Brasil.

Só a CNN internacional retransmitiu, nas contas da BandNews, 16 reportagens das manifestações veiculadas pelo canal brasileiro. A CNN News Source, agência de notícias da grife, colocou à disposição de seus clientes transmissões ao vivo, com cenas de estúdio e ruas.

O Hino dos Comediantes, disponível no YouTbue (http://youtu.be/7qNhbsqJgeA), com imagens de passeata pelo direito de rir, parece ter sido feito na esteira das manifestações que tomam as ruas. Mas é só uma grande coincidência.

Comediantes 2. Com letra de Danilo Gentili e música de Marcos Kleine, do Ultraje a Rigor, o vídeo foi feito há coisa de um mês. A prova é a presença em cena do humorista Márcio Ribeiro, que morreu duas semanas antes de as manifestações ganharem as ruas.

James Gandolfini, nosso eterno Tony Soprano, morto na quarta-feira, ganha maratona de cenas suas HBO. O pacote inclui os melhores episódios da própria Família Soprano, série original da HBO, e filmes como Cinema Verité, também da HBO, e In the Loop.

Ah, sim: a HBO, canal premium em todos os pacotes, abrirá seu sinal para TODOS os assinantes das operadoras NET, ClaroTV, OiTV, GVT, Vivo e algumas operações da Neto TV, até domingo.

Marcelo D2 dá seu depoimento ao Doc Mix que hoje relembra os 10 anos do álbum À Procura da Batida Perfeita. O programa também resgata trechos da turnê do disco, os clipes, bastidores e relatos de outros envolvidos no marco. Às 22h, na Mix TV.

Marcello Novaes posa com o LP de Vale Tudo, sua primeira novela (com Antonio Fagundes na capa), na abertura da exposição A História da Telenovela Brasileira na sede da TV Globo Portugal. Ao fundo, Eva Wilma e John Herbert no seriado Alô, Doçura.