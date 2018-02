Demissão de Ana de Hollanda é 'abalo natural', diz Gil De volta de uma série de shows na América Latina, o compositor Gilberto Gil comentou brevemente nesta segunda a demissão de Ana de Hollanda do Ministério da Cultura. "São abalos sísmicos naturais do terreno político. Não tenho informações suficientes para falar sobre isso, não estou lá", disse Gil, ministro da Cultura no governo Lula, entre 2003 e 2008.