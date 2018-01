Demi Moore pede ajuda para tratar exaustão e problemas de saúde

A atriz Demi Moore recorreu à ajuda profissional para tratar de "exaustão" e questões de "saúde geral", disse a porta-voz dela na terça-feira.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Demi se separou há dois meses do também ator Ashton Kutcher, com quem esteve casada por seis anos.

"Devido ao estresse na vida dela agora, Demi optou por buscar assistência profissional para tratar sua exaustão e melhorar sua saúde de modo geral. Ela está ansiosa em melhorar e agradece a todo apoio de sua família e amigos", disse a porta-voz da atriz em comunicado à Reuters.

A nota foi divulgada após informações da mídia de que Demi teria sido levada às pressas a um hospital na noite de segunda-feira após paramédicos terem sido chamados à casa dela, em Los Angeles. O site de celebridades TMZ com citou abuso de substâncias como a causa do chamado, mas a informação não pode ser confirmada.

Representantes de Demi Moore se negaram a fazer outros comentários.

A atriz, de 49 anos e estrela do filme Ghost, pediu divórcio de Kutcher, de 33 anos e ator no seriado Two and a Half Me em novembro de 2011, após uma mulher de San Diego ter divulgado uma relação que Kutcher teria tido com ela.

(Reportagem de Piya Sinha-Roy)