Demi Moore, mãe de 3, quer ter mais filhos com atual marido O casamento de Demi Moore com Ashton Kutcher já dura mais do que muitos relacionamentos em Hollywood, e agora a atriz, de 44 anos, disse à revista Vanity Fair que está pensando em ter filhos com seu novo parceiro, de 28 anos. "Certamente", afirmou ela na edição de fevereiro, que chega às bancas de Nova York e Los Angeles na terça-feira. "Quando você chega a três (filhos), quando eles te superam em número, que diferença há para quatro ou cinco?" Moore tem filhos de 13, 15 e 18 anos com o ator Bruce Willis, de quem se divorciou em 2000. Ela conheceu Kutcher, que ganhou fama no seriado That ´70s Show, em 2003, e com ele se casou dois anos depois. Contrariando os que apostavam em um divórcio quase imediato, o casamento parece sólido. "Acho que (o relacionamento) nos apanhou de surpresa, particularmente a ele", disse ela à revista. "A gente nunca nem pensou na (diferença de) idade, porque era como encontrar alguém que eu sempre conheci." A revista disse que os filhos de Moore agora chamam Kutcher de "MOD", iniciais de "My Other Dad", ou "Meu outro pai."