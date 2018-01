Demi Moore 'fumou algo' antes de sofrer convulsões, diz gravação

LOS ANGELES - A atriz Demi Moore sofreu convulsões e aparentava estar apenas semiconsciente depois de fumar uma substância não revelada antes de ser levada às pressas ao hospital no início desta semana, segundo a gravação de uma ligação para a emergência divulgada nesta sexta-feira.

"Ela fumou alguma coisa, não é maconha, mas é parecido com incenso. Ela parece estar sofrendo convulsões de algum tipo", disse uma amiga de Demi aos serviços de emergência quando ligou pedindo uma ambulância na segunda-feira.

"Ela vem sofrendo com algumas questões. Eu não sei o que ela vem tomando", disse outra mulher na casa da atriz naquela noite ao despachante do 911. Também descreveram Demi como "queimando", incapaz de falar e semiconsciente antes de a ajuda chegar à sua mansão em Beverly Hills.

A gravação lançou a primeira luz oficial sobre o incidente que levou a recém-separada Demi para o hospital. A atriz buscou depois tratamento para o que sua porta-voz descreveu apenas como "exaustão".

Autoridades de Los Angeles disseram que partes da gravação foram editadas em razão de privacidade e que referências a substâncias específicas foram removidas.

O site de celebridades TMZ divulgou que uma das amigas na casa de Demi na segunda-feira disse aos paramédicos que a atriz estava inalando óxido nitroso -uma substância que dá aos usuários um "barato" ao privar brevemente o corpo de oxigênio. A substância não foi mencionada na versão da gravação divulgada para a imprensa.

A protagonista de Ghost - Do outro lado da vida e Até o Limite da Honra, de 49 anos, entrou com um pedido de divórcio do marido Ashton Kutcher, de 33 anos, em novembro, depois que o ator de Two and a Half Men teve um caso muito divulgado com outra mulher.

Sua aparência esquelética em fotos de paparazzi nos últimos meses levantou o alarme na mídia que cobre celebridades. Sua porta-voz disse na terça-feira que Demi havia decidido buscar tratamento profissional por "exaustão e (para) melhorar sua saúde" por causa do estresse.

Representantes da atriz negaram-se a dar outras declarações ou comentar seus problemas. Demi e Kutcher foram casados por seis anos e os 16 anos de diferença de idade tornaram o casal um assunto de fascinação constante para a mídia. Kutcher, que estava no Brasil, voltou para Los Angeles na quinta-feira, recusando-se a falar sobre Demi com a imprensa.