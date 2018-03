Demi Moore chama atenção por exibir magreza excessiva em evento

Demi Moore chamou atenção durante a pré-estréia do filme Projec Five, na noite desta segunda-feira, 26, em Nova York. Aos 48 anos, Demi que é casada com Ashton Kutcher, exibiu magreza excessiva ao posar para fotos ao lado de Jenniffer Aniston. As duas assinam a direção, junto com Alicia Keys, do filme que é uma coleção de curtas-metragens sobre o câncer de mama.

Além do corpo magro e do rosto mais fino, Moore exibe braços musculosos. O site de celebridades Radaronline.com afirmou que a atriz tem passado "muito tempo na academia e pouco tempo na mesa de jantar".

No início do ano, Demi revelou ter entrado em uma dieta radical com o marido, de 32 anos. Ambos estariam passando pelo mesmo programa alimentar de Gwyneth Paltrow e Beyoncé, com um cardápio alimentar de apenas 600 calorias diárias, um terço da quantidade recomendável.