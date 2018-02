Demanda leva Globo a lançar mais um canal pago em Portugal

Enquanto o Globo Portugal abraça jornalísticos, esportes e talk show da Globo e do GNT, como o Programa do Jô e o Marília Gabriela Entrevista, o novo Globo abarcará produções de ficção e show, da Globo e também do GNT. A novela Aquele Beijo, de Miguel Falabella, será o cartão de visitas do lançamento. A grade inicial incluirá ainda as séries Divã, com Lília Cabral, A Cura, com Selton Mello, Brado Retumbante, com Domingos Montaigner, e, do GNT, Perdas e Ganhos, com Cintia Howlett, Superbonita e Vamos Combinar, de Mariana Weickert.

Quando lançou a Globo Portugal, a Globo procurou montar uma grade diferenciada da Globo Internacional, sem novelas, a fim de priorizar seu maior cliente no local, a SIC, canal aberto do qual já foi até sócia. De uns anos para cá, no entanto, a oferta de conteúdo de Globo e Globosat cresceu muito e já sobram títulos sem espaço aproveitável no mercado luso, onde a demanda é grande. Além disso, a SIC reduziu seu espaço para importações ao iniciar parcerias de coprodução com a Globo, como as novelas Laços de Sangue e Dancin' Days.

20 anos completa o Show Business, de João Dória Jr., na próxima segunda-feira. O programa, hoje na Band, passou pela Manchete e soma mais de 3,8 mil entrevistas em duas décadas.

Chucky. A pedido da autora, Gisele Joras, a boneca Bizarrinha, que já era monstruosa, ficou pior em Balacobaco, novela que tem encontrado mais ibope desde a estreia da Fazenda Verão. Aqui, Laurinha/Bia Abreu e Gabi/Ciça Banal exibem o mimo à avó, Lígia/ Lu Grimaldi.

Joss Stone e o show que ferá em São Paulo terão espaço na tela do Multishow. É dia 11, a partir das 20h30, com extensão ao canal na web, www.multishow.com.br.

Doutor Mauro Alencar esteve em Cuba há poucos dias e já aterrissou em Miami, para o 10º Congresso Mundial da Indústria da Telenovela e Ficção. E se em Havana o asssunto foi remake, em Miami o foco é a literatura na teledramaturgia.

A Moreninha, Senhora, Escrava Isaura, Ciranda de Pedra, a minissérie O Tempo e O Vento e, claro, Gabriela, num mix de séculos 20 e 21, estão na pauta de Mauro Alencar para o painel em apresentação no congresso da vez em Miami.

Crepúsculo, a saga e sua estreia na TV paga brasileira motivam os canais Telecine a abrir seus sinais a partir desta sexta, até domingo. Vale como degustação para angariar novos assinantes.

De olho no efeito Carrossel e na demanda de audiênbcia infantil para a TV aberta, o SBT vai traçando novas linhas para a programação de 2013. A próxima novela, Chiquititas, está em pré-produção.