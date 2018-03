Deltron 3030 encabeça festival O cultuado duo de hip-hop Deltron 3030 apresenta-se hoje e amanhã, no Sesc Santo André, acompanhado de uma big band e do DJ Rob Swift. Mostram o elogiado disco homônimo de 2000, Deltron 3030, uma mistura de hip-hop e ficção científica inspirada em George Clinton e Sun Ra, que se tornou um marco do hip-hop experimental. O duo toca como parte do Festival Batuque, que terá também Los Sebosos Postizos, BNegão & Seletores de Frequência, Doncessão & Pizzol, Kamau e Rodrigo Campos. Hoje e amanhã, no Sesc Santo André. Rua Tamarutaca, 302, Santo André. Ingressos de R$ 8 a R$ 32. Mais informações no site www.sescsp.org.br.