Delírios e neuroses

Chamarizes não faltam. Diretor profícuo, reconhecido por seu tino para a comédia, Alexandre Reinecke assina mais uma produção bem-acabada. O veterano Norival Rizzo, que brilhou recentemente na versão de 12 Homens e Uma Sentença, também está de volta. Já ao cineasta Woody Allen cabe a autoria do texto. Todas essas já seriam boas razões para se prestar atenção em Adultérios, espetáculo que entra hoje em cartaz no Teatro do Shopping Frei Caneca. É difícil, contudo, não acender os holofotes sobre Fabio Assunção.

Após um jejum de quase 11 anos, o ator faz seu retorno ao teatro. Desde Quem Tem Medo de Virginia Woolf? - obra de Edward Albee que mereceu versão de João Falcão em 2001 - o galã estava longe dos palcos. "Nesses últimos anos, acabei priorizando mais o cinema e a televisão", diz Assunção. "O teatro para mim é uma escolha. Eu realmente só faço quando me encanto pela peça, quando estou muito a fim de fazer aquele texto." E, neste caso, o fascínio pelo roteiro de Woody Allen não encaminhou o intérprete apenas para a ribalta. Também foi o responsável por fazê-lo debutar em outro posto: o de produtor.

Além de Adultérios - peça com a qual inaugura a sua produtora - o ator já comprou os direitos de mais dois textos. E pensa, inclusive, em dirigir um deles. "Me faz falta esse lado de tocar o negócio. Somada à responsabilidade de ator, eu ganho uma outra."

Vida dupla. Neste retorno ao teatro, o diretor Alexandre Reinecke complicou um pouco o caminho de Assunção e de seu companheiro de cena, Norival Rizzo. Isso porque o encenador sugeriu que cada um deles interpretasse dois papéis. Revezando-se na pele dos protagonistas Jim e Fred, conforme o dia da semana. Às sextas e durante a primeira sessão de sábado, a formação é uma. Nas récitas seguintes, invertem-se as posições.

A ideia ainda não foi completamente posta em prática. "Precisamos testar primeiro uma versão, para só depois mostrar a outra", comenta Reinecke. Mas a ambição parece fazer sentido, se considerarmos as características de Central Park West (título original de Adultérios).

Na peça, que estreou em Nova York em 1995, os dois personagens revelam traços complementares. Jim (por enquanto a cargo de Rizzo) é um roteirista de talento mediano e em crise no casamento. Uma figura que não deixa de evocar neuróticos da lavra de Allen. Faz lembrar o escritor frustrado que Owen Wilson encarna em Meia-Noite em Paris.

Como antagonista, o cineasta elegeu um tipo amalucado. Fred (Assunção) diz ouvir vozes transmitidas por uma antena no Empire State. Vozes que o levam a incendiar prédios. E garante que Jim é plagiador. Seria ele o responsável pelo argumento de seu único roteiro de sucesso.

A partir desse enredo, Allen também não deixa de movimentar temas com os quais seus fãs estão mais do que acostumados. Crise existencial, fama, a possibilidade de matar e não ser castigado. Todos esses pontos aparecem entrelaçados.

Para acrescentar comicidade a questões tão pouco risíveis, a fórmula também é a mesma do cinema: diálogos rápidos e mordazes, além das frases de efeito, que notabilizaram o criador de Manhattan.

ADULTÉRIOS

Teatro Shopping Frei Caneca. Rua Frei Caneca, 569, 3472-2229. 6ª, 21h30; sáb., 20h e 22h; dom., 19h. R$ 50/R$ 70. Até 25/9.

OUTRAS ESTREIAS

A Escola do Escândalo

Miguel Fallabela dirige Maria Padilha na comédia do séc. 18.

Teatro Raul Cortez. R. Dr. Plínio Barreto, 285, 3254-1700. 6ª, 21h30; sáb., 21 h; dom., 19 h.

R$ 80. Até 18/9.

Fragmentos do Desejo

Curta temporada da montagem premiada da Cia. Dos à Deux.

Sesc Consolação. Teatro Anchieta. R. Dr. Vila Nova, 245, tel. 3234-3000. 6ª e sáb., 21 h;

dom., 19 h. R$ 32. Até 31/7.

Lua Cambará

Espetáculo de dança do Recife inspirado na obra de Ronaldo Correia de Brito.

Sesc Pinheiros. Rua Paes Leme, 195, telefone 3095- 9400.

Sáb., 21 h; dom., 18 h. R$ 10.