Delicadezas de palhaço

Houve um momento, no Festival do Rio, em que o público aplaudiu Paulo José e Selton Mello em cena aberta, durante a exibição de O Palhaço no Cine Odeon BR. Foi na cena em que pai e filho brincam com o nariz falso. No debate após a exibição do filme na Mostra, houve outro momento emocionante. Um espectador pediu a palavra para dizer que aquela era a sua história. Ele era palhaço no circo do pai, que trocou por outro, de um concorrente. Quando voltou, a relação com o pai nunca foi a mesma. Permaneceu entre eles um mal-entendido, um rancor surdo, uma tristeza.

O Palhaço toma de assalto as telas do País. Para um filme de perfil intimista, delicado, trata-se de uma aposta e tanto da distribuidora Imagem. O Palhaço sai com 200 cópias, tamanho digno de um blockbuster, que o filme não pretende ser. Selton Mello defende uma terceira via para o cinema brasileiro, entre o filme grande, o arrasa-quarteirão, e o miúra, tão pequeno que, em geral, passa despercebido pelo circuito. A história de pai e filho num circo - itinerante, como todos -, o filho duvida da própria vocação, está sempre se perguntando se é mesmo aquilo que quer.

Paulo José estreou no cinema num clássico - O Padre e a Moça, de Joaquim Pedro de Andrade, em 1966. Há 45 anos. Desde então, o gaúcho de Lavras tem sido uma das referências do espectador do País - no cinema, TV e teatro. Com tanto tempo de estrada, Paulo deveria estar curtido, mas, graças a Deus, ele ainda se emociona com o aplauso do público, com a resposta das pessoas. Paulo José nem precisou ler o roteiro de O Palhaço para topar fazer o segundo longa de Selton Mello como diretor (após Feliz Natal). O novo filme é muito melhor que o anterior - a afirmação é do repórter. Paulo conta que conhece Selton há uns 30 anos. "Desde garoto, ele e o irmão."

O ator compara a aventura de O Palhaço a um circo de verdade. "Quando a gente faz um filme como este, se reúne, pega a estrada, se ama e depois se separa. É o mesmo processo de uma trupe, quando leva o circo para uma turnê. A gente também foi para o interior, se uniu como se fosse apresentar os números no picadeiro. Pegar a estrada e ir àqueles torrões distantes para compartilhar algo tão bonito fez eu me sentir como se estivesse no caminho para Lavras, onde nasci, olhando a paisagem, passando por Caçapava, prestes a reencontrar a família."

A família do cinema. "Tive o privilégio de conviver com grandes nomes do cinema brasileiro. Joaquim Pedro, que já se foi, o Domingos (Oliveira), que ainda está aqui." No teatro, principalmente, ele tem privilegiado o coletivo, o trabalho com gente jovem, que está começando. "É muito bom ver os talentos desabrochando. Por experiência própria, digo que ninguém ensina quem quer que seja a representar. Mas é possível aprimorar, e a experiência, dos outros e a própria, ajuda bastante."

Nos últimos anos, a saúde, o Parkinson, tem inspirado cuidados, mas a situação está sob controle. Paulo tem atuado bastante. O Cadáver de Quincas Berro d'Água, de Sérgio Machado, deu muito trabalho. "Ser arrastado por aquelas ladeiras irregulares de Salvador foi desgastante", ele diz e não está se queixando. Paulo acrescenta que foi buscar lá no fundo da memória a lembrança dos palhaços dos circos que passavam por Lavras, quando era pequeno. Havia um Chiquinho, rei dos palhaços, que o marcou muito. Tinha algo de Carlitos. "Os grandes palhaços são tristes." Um tanto dessa tristeza está no filme.