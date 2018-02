DEL TORO VAI SER PABLO ESCOBAR Benício del Toro está confirmado no papel do colombiano Pablo Escobar (1949-1993). Paradise Lost, filme que mostra a história de amor de um surfista pela sobrinha de Escobar, um dos maiores traficantes de drogas da América Latina, terá cenas rodadas no Panamá. Segundo uma fonte, as filmagens devem começar ainda este mês, pois a equipe técnica já está chegando àquele país. O ator porto-riquenho de 46 anos pode começar a rodar as primeiras sequências na semana que vem, na fronteira da Costa Rica, e também em Cerro Azul, nos arredores da capital panamenha. A direção do filme será de Andrea Di Stefano, que estreia como cineasta. / EFE