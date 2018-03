Deixe uma mensagem a Deus no seu serviço holandês de recados Deus tem uma secretária eletrônica. O artista holandês Johan van der Dong instalou um número local de telefone na Holanda para estimular as pessoas a deixarem suas mensagens para Deus. Van der Dong disse que objetivo é dar às pessoas uma oportunidade para parar e fazer uma reflexão sobre a vida. "Como rezar, deixar uma mensagem falada é uma maneira de organizar seus pensamentos", ele diz. "É uma perfeita combinação para a reflexão." Os que discarem 06-4424-4901 (ou +316-4424-4901 para quem disca de fora da Holanda) a partir de 7 de março ouvirão: "Oi, aqui quem fala é Deus. Eu não estou disponível agora, então deixe o seu recado depois do beep". (Por Elke Bun)