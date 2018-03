Definido título de filme de Allen Depois de muitas especulações e estudos, foi definido o título do novo longa dirigido por Woody Allen: To Rome With Love (Para Roma, com Amor, em tradução livre), segundo um comunicado da Medusa, distribuidora para a Itália e coprodutora da obra. O lançamento do longa na Itália, onde foram filmadas algumas cenas, está previsto para 20 de abril. O filme é estrelado pelo próprio Woody Allen e também por Roberto Benigni, Alec Baldwin, Penelope Cruz, Judy Davis, Jesse Eisenberg, Greta Gerwin e Ellen Page, entre outros. Durante as gravações, o filme teve vários títulos, como Bop Decameron e Nero Fiddled. / ANSA