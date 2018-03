Fiquei pensando no que eu escolheria como sendo emblemático dos tempos atuais. Um fato, uma pessoa, uma curiosidade que resumisse tudo o que estamos passando. Escolher a frase símbolo destes dias seria fácil: é "às favas com os escrúpulos", dita pela primeira vez na reunião do alto comando do golpe de 64 que instituiu o AI-5. Os escrúpulos mandados às favas, então, eram quaisquer considerações de direitos humanos e processos democráticos - ou seja, qualquer frescura que atrasasse a ditadura. Com o passar do tempo, os escrúpulos mandados longe adquiriram outros significados - ética, moral, honra, vergonha na cara - e sua falta trouxe os escândalos em série que nos assolam. Frases podem definir eras - já se disse que a frase símbolo do século 20, o século dos campos de extermínio e das bombas nucleares, poderia ser "Estávamos apenas cumprindo ordens" -, mas só frases não satisfazem nossa necessidade de uma definição perfeita, pela qual vamos nos lembrar destes tempos para sempre. E acho que a encontrei.

A notícia saiu nos jornais sem muito destaque: membros do batalhão de elite do Exército que formam os Dragões da Independência foram pegos assaltando um posto de gasolina. Claro que a corporação não tem nada a ver com o comportamento de três ou quatro delinquentes, que serão castigados, mas a posteridade não vai querer saber disso: o lembrado será que houve um tempo no Brasil em que a falta de escrúpulos era tanta que membros da guarda cerimonial da presidência da República estavam assaltando postos de gasolina. Gente: Dragões da Independência!