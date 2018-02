Defesa de médico de Michael Jackson pede a juiz para isolar jurados

SÃO PAULO - O advogado de Conrad Murray pediu aos juízes da corte de Los Angeles que isolem os jurados que vão analisar o caso do médico de Michael Jackson, acusado de ser responsável pela morte do rei do pop. O pedido foi feito para evitar que os jurados sejam coagidos pela mídia, informou a Reuters nesta quinta-feira, 21.

O juiz responsável pelo caso, Michael Pastor, negou que isso fosse necessário e indeferiu o pedido do advogado. Pastor alegou ainda que os promotores do caso reverão cerca de 15 horas de gravações dos últimos ensaios de Michael Jackson para analisar seu estado de saúde antes de sua morte.

Conrad Murray está sendo acusado por homicídio culposo e, se condenado, pode pegar até quatro anos de prisão. O julgamento está previsto para setembro deste ano. O cardiologista já enfrentou audiências em janeiro, mas sua defesa conseguiu adiar o julgamento para juntar provas e testemunhas.

Michael Jackson faleceu em 25 de junho de 2009 por overdose de um anestésico, propofol, usado pelo cantor para combater insônia. Conrad Murray, seu médico pessoal, teria ministrado erroneamente o medicamento. Murray já admitiu ter dado o remédio a Michael para ajudá-lo a dormir quando o astro ensaiava para uma série de shows que marcaria seu retorno aos palcos, mas nega que a dose tenha sido fatal. O cantor se preparava para entrar em uma turnê mundial, a This Is It.