Defesa de médico de Michael Jackson começa a depor nesta segunda

SÃO PAULO - Testemunhas começarão a depor nesta segunda-feira, 24, em defesa ao médico Conrad Murray no julgamento da acusação de homicídio do cantor Michael Jackson, informou a Associated Press.

Esta será a primeira vez em que testemunhas da defesa do médico serão ouvidas durante processo que já dura um mês e que já ouviu 33 testemunhas da acusação.

A defesa deve apresentar até quinta-feira quinze testemunhas que farão contraposição às denúncias de negligência médica contra Conrad Murray e às contradições nos depoimentos anteriores feitos pela própria defesa. Entre as possíveis testemunhas, devem estar policiais e especialistas.

Nesta segunda, uma última testemunha da acusação deve finalizar seu depoimento. O anestesista Steven Shafer começou a falar na sexta-feira passada e alegou ser impossível que Michael Jackson tenha engolido a dose de propofol que causou sua morte, em junho de 2009, encontrada em sua corrente sanguínea.

Se condenado por homicídio culposo (sem intenção de matar), Conrad Murray pode pegar pena de até 4 anos de prisão.

FAMÍLIA

Janet Jackson, cantora e irmã do cantor, cancelou sua turnê pela Austrália para ficar com a família durante a semana em que a defesa de Murray se manifestará.