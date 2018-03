Defensor de direitos num país de falhas

É poca difícil é a que atravessamos para as causas judiciárias. O leitor desavisado, que passeia rapidamente pelas seções dos jornais diários, pode imaginar que, a se fiar pela frase que abre esse artigo, estaríamos diante de mais uma manchete, entre tantas, que descrevem escândalos nesse setor.

Mas o dito saiu da lavra de Luiz Gama, advogado, jornalista, republicano, abolicionista e figura pública em finais do século 19. Diferentemente do que ocorreu nos EUA, por aqui restaram poucos relatos de ex-escravos, e também por isso o caso de Luiz Gama se destaca nesse ambiente que mais lembra um deserto. Claro que há muita incerteza cercando a vida do personagem, até porque, seu maior documento biográfico é ainda uma carta de autoria própria. De toda maneira, conta a história que Gama seria filho de Luiza Mahin - escrava que atuara na Sabinada (1837) e na revolta dos Malês (1835) -, e de um fidalgo português, que, endividado, tratou de vender o filho.

Se fosse só por isso, o exemplo de Gama já serviria de modelo. No entanto, a continuação da história é ainda mais comovente; exemplo não de passividade, mas de agência e protagonismo. O cativo aprende a ler no espaço da casa-grande, e se transforma com o tempo em advogado dos escravos. A trajetória e o destino se juntam para fazer desse personagem um exemplo, e desse exemplo uma alegoria.

Muitas vezes, porém, a biografia nubla a produção, ou então, essa última só aparece a reboque da primeira. É sempre louvável não se fiar no mero biografismo: essa espécie de ficção que impõe continuidades a relatos lacunares; ou confere previsibilidade a uma vida como as nossas; com avanços e recuos, cotidiano e negociação. Em Com a Palavra, volume de textos de Luiz Gama organizado por Ligia Fonseca Ferreira, quem dá o tom é o próprio autor. Mais ainda, a produção de Gama surge multifacetada, a partir dos vários gêneros que o consagraram: poemas, artigos, cartas, "máximas às pressas" retiradas de O Polichinelo, e material póstumo.

O resultado é uma obra variada e que permite identificar uma escrita sarcástica, irônica e crítica, assim como apreender recorrências estilísticas e temáticas. Forte, Luiz Gama não poucas vezes permeia sua narrativa com negritos, pontos de exclamação ou interjeições. Nesses momentos é como se víssemos o escritor debater-se e afirmar sua interpretação. Por sinal, num país em que o enriquecimento com frequência embranquece, e em que escritores negros ou mulatos se descrevem como brancos, Luiz Gama é dos primeiros a introduzir de maneira implícita e explícita a afirmativa de "negro sou". É isso que nos mostra Ligia Fonseca Ferreira, que, com rara elegância, democraticamente apresenta o material, deixando ao leitor a tarefa de avaliar e avaliar sua real importância.

Os temas, a despeito de serem muitos, são de certa forma recorrentes. Luiz Gama insiste em bater na corrupção política, nas mazelas do Império, no preconceito racial vigente, na venalidade do judiciário, na falsidade dos "doutores", na pouca idoneidade do clero. Por trás de tudo isso, tal qual sombra indigesta, está a escravidão e as contradições violentas que o sistema ensejava.

É interessante pensar que Luiz Gama não negava sua experiência passada, como escravo, mas escolhia "praticar sua liberdade", valendo-se do exercício da lei. A despeito de não ter concluído o curso de Direito, é conhecido o papel do ativista na libertação de mais de 1.000 cativos, e na acusação sistemática das falcatruas do dia a dia. Numa época em que a escravidão era um fardo pesado, e em que a liberdade não passava de prêmio frágil, Luiz Gama denunciou sempre que pôde as tantas formas de reescravização existentes no País. Alardeou a inoperância da lei, e como o final do tráfico de escravos não inaugurara um estado de direito jurídico. Africanos entrados no Brasil após 1830, ainda constavam na lista de escravos; cativos que lograram liberdade eram com frequência reconduzidos à antiga condição; negros libertos em testamento tinham sua condição revogada por novos senhores e assim por diante.

O fato é que num contexto em que a escravidão era uma certeza, e a liberdade (ou sua manutenção) uma imensa dúvida, Luiz Gama se bateu judicialmente pelo uso da lei. Dizia "que a lei deveria ser respeitada e não se tornar um joguete pernicioso". Escancarava a existência "de muitos africanos em situação ilegal e com o conhecimento das autoridades" e mostrava como "o próprio imperador teria dado a essas autoridades instruções secretas, para que não tomassem conhecimento das reclamações ...". E desabafava: "Deverão os amigos da humanidade, os defensores da moral cruzar os braços diante de tão abominável delito?".

O leitor tem em mãos um retrato de corpo inteiro de um batalhador dos direitos, nesse país da cidadania falhada. Para se ter uma visão completa faltaria correr os olhos nos processos judiciais, que completariam esse quebra-cabeças chamado Luiz Gama. Pouco importa. Vale mais elogiar a cuidadosa pesquisa que resultou nesse livro que restitui o próprio autor, e não apenas o que dele se disse. E Gama não perdeu atualidade. Não só o problema racial e o tema da cor retornam tal qual convidados imprevistos, como as elites perdem seu ar civilizatório para receber tom de suspeita e chacota: "Impera no Brasil o patronato, fazendo que o Camelo seja Gato". Com a palavra, Luiz Gama.