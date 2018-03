Deep Funk Session faz show hoje em São Paulo

"A proposta do quinteto é resgatar a tradição do ''jazz-funk'', estilo enraizado essencialmente na música negra dos anos 60 e 70 e consagrado por ícones como Lonnie Liston Smith, Roy Ayers, Herbie Hancock and The HeadHunters, Idris Muhammed, Sun Ra, entre outros", informa texto de divulgação da casa de show, que conclui: "Noite de jazz pra dançar e pra saciar os ouvidos e o espírito."

Deep Funk Session

Hoje, das 20h à 2h.

Jazz nos Fundos

João Moura, 1076, Pinheiros

São Paulo

contato@jazznosfundos.net

Tel.: 30835975

entrada: R$ 25 (R$ 15 até 21h30)

Não aceita cartões

http://jazznosfundos.net/semana/