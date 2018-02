Decisão judicial reabre mostra A mostra Encontros de Arte e Gastronomia será reaberta hoje no Museu de Arte Moderna (MAM) de São Paulo, após ter sido fechada no último dia 10 por liminar judicial. A designer Simone Mattar reivindicou na Justiça a autoria do projeto. O MAM recorreu da decisão e o Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu, na sexta-feira, a cassação da liminar. Simone Mattar afirmava que a instituição havia plagiado projeto apresentado por ela em julho de 2011. Já o MAM alegou que a ideia de realizar mostra de arte e gastronomia foi apresentada pelo curador da instituição em maio de 2011 e que os projetos eram diferentes.