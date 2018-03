Decisão do 'BBB 8' bate recorde de votos e de audiência ?Quero ajudar a minha família e trabalhar com o que gosto, a música?, disse Rafael Ribeiro, o Rafinha, campeão do Big Brother Brasil 8, da TV Globo, que chegou ao fim ontem. ?Muito obrigado a todo mundo, valeu galera. Eu ?tô? rico?, gritou, ao sair do confinamento. Com 50,15% dos votos, o músico de Campinas faturou o prêmio de R$ 1 milhão. A final do programa registrou 75,6 milhões de votos, recorde do jogo, segundo o apresentador Pedro Bial. O programa teve 46 pontos de audiência, marca considerada recorde desta edição pela TV Globo. A modelo do Piauí Gyselle Soares, segunda colocada, levou para casa R$ 100 mil. A disputa entre o brother e a sister foi bastante equilibrada, a mais apertada de todas as edições da atração. Desde a formação do paredão no domingo, pesquisas da internet indicavam que o telespectador estava dividido. Na segunda-feira e ontem, Gyselle e Rafinha se revezavam na preferência. Bial afirmou que a votação precisou ser esticada em um minuto para o desempate. Rafinha foi o último jogador a ser selecionado para o BBB8. O paulista ficou com a vaga porque dois candidatos deixaram a gincana antes mesmo da estréia. Ele ganhava a vida como verdureiro até entrar na TV. O rapaz entregava alfaces cultivadas pela mãe. Ainda tentava virar celebridade como vocalista e guitarrista da banda emo Mipt. A performance do candidato no reality foi uma das mais divertidas. A decisão de ontem foi embalada por um show da roqueira Pitty e contou com participação dos 12 concorrentes eliminados - Jaqueline Khury, Rafael Galego, Bianca Jahara, Thatiana Bione, Marcos Pargmani, Juliana Góes, Alexandre Scaquette, Luiz Felipe, Thalita Lippi, Marcelo Arantes, Natália Casassola e Fernando Mesquita. E ainda relembrou os melhores momentos do BBB8. Boninho, diretor da atração, antecipou alguns detalhes do BBB 9, previsto para em janeiro de 2009. Parte da seleção começa no mês que vem e fica a cargo equipe, que buscará nas ruas alguns brothers. O perfil dos participantes será mais maduro - o jogador mais velho dessa edição foi Marcelo, 31 anos. ?Quero um elenco de gente mais velha, com mais de 45 anos.? O paredão triplo continua. As informações são do Jornal da Tarde