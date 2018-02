Decemberists e a simplicidade

Nessa cadeia de influências, Down by the Water e June Hymn soam como uma fusão dos dois. O alto teor de elementos em comum poderia desmerecer a personalidade dos Decemberists, mas a banda tem seus atrativos próprios - a capacidade para criar canções bonitas e redondas, arranjos que buscam a simplicidade do folk que faziam nos primeiros trabalhos, sem perda de volume e impacto. Isso além do vocal do líder Meloy, que também faz um pouco de tudo: compõe, toca guitarra, percussão, gaita, e divide com a banda e Tucker Martine as funções de produtor.

Para dar mais ênfase a essa volta ao folk, eles até gravaram o disco num celeiro adaptado numa fazenda do Oregon - o que soa como certo exagero, mas o resultado é dos melhores.

No material de divulgação do CD, Meloy disse que, de certa forma, voltou ao cancioneiro americano que o impulsionou, incluindo bandas como Camper Van Beethoven e Byrds, além dos dois já citados. "Às vezes sinto falta do estilo épico dos outros álbuns, mas é bom passar toda a informação em três minutos. É como, em vez de ler um livro, ler uma porção de pequenas histórias", comentou. O CD será vendido exclusivamente pela Livraria Cultura (www.livrariacultura.com.br).