'Decamerão' reestreia hoje como microssérie na Globo Monna (Deborah Secco) é casada com Tofano (Matheus Nachtergaele), mas diverte-se com o padre Masetto (Lázaro Ramos), que na verdade não é padre e também não esconde a tara que tem por Isabel (Leandra Leal), casada com Filipinho (Daniel Oliveira), que se deslumbra com o sotaque francês de Belisa (Fernanda de Freitas), prima da esposa. A apimentada ciranda amorosa de "Decamerão - A comédia do sexo" reestreia hoje à noite, na Globo, agora como microssérie de quatro capítulos.