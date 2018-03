Deborah Secco ganha papel de mãe em Louco por Elas

Parece? Não, e era esse mesmo o propósito de João Falcão, redator final e diretor do novo seriado da Globo, Louco Por Elas. "O João queria uma atriz que não tivesse cara de mãe", conta Deborah ao Estado. A proposta de mãe que não tenha cara de mãe encontra respaldo numa personagem que tem duas filhas e mantém ambas sob o teto do ex-marido, Léo (Du Moscovis), pai apenas da caçula.

Giovana, papel de Deborah, exime-se da culpa de não ficar com as meninas ao justificar que sustenta a casa, de tanto que trabalha, coitada, forçada a isso pela falta de ambição do ex.

Mas as mães que se matam de trabalhar e cá estão, do outro lado da tela, talvez não ponham fé nessa inviabilidade alegada pela personagem, até porque Giovana não tem assim uma profissão que demande expediente de operário padrão. Ela é escritora de livros de autoajuda. A moça, que mal soube manter o casamento, escreve sobre relacionamentos a dois. Vende receitas que nem sempre sabe aplicar ao próprio umbigo e bem se abastece de seu cotidiano para preencher as páginas de seus best-sellers.

Ao batizar sua nova obra de Como Amar um Cara Bacana sem Parecer uma Megera, inspirada no ex-marido, Giovana vê seu editor mudar o nome do livro para Como Descascar um Banana sem Parecer uma Megera. O elenco conta com Glória Menezes, avó de Léo - Dona Violeta é uma senhorinha fofa e louca, mas não rasga dinheiro. As meninas são Luíza Arraes (Bárbara) e Laura Barreto (Theodora).

Deborah começou a estudar Giovana quando ainda ostentava as madeixas loiras de Natalie Lamour, na novela Insensato Coração. "Ter o João escrevendo pra televisão, é especial, e tinha um pouco de medo de não conseguir tirar a Natalie de mim", lembra a atriz. "Mas a personagem veio muito bem escrita e logo a Giovana entrou em mim." As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.