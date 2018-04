Deborah Secco diz que não se acha 'uma pessoa sensual'

Deborah Secco está longe das telinhas desde janeiro deste ano, quando a novela A Favorita (Globo) terminou. O que a manteve na mídia foi sua vida pessoal. Por isso, na última segunda-feira, 20, no Rio de Janeiro, durante uma entrevista coletiva para falar da estreia da microssérie Decamerão, no próximo dia 31, sexta, na Globo, o principal assunto foi mesmo sua vida pessoal.

No ano em que completa duas décadas de trabalhos na emissora, Deborah, 30 anos, mostra que, se nega estar ‘madura’, já sabe se defender do bombardeio de perguntas e hoje preza por preservar sua intimidade. "É engraçado isso, porque não sou uma pessoa sensual, sou muito mais menina", diz a atriz, cansada da recorrente pergunta.

Mas uma vez em cena, Monna, sua personagem na série, exala erotismo como a criada casada por conveniência com Tofano (personagem de Matheus Natchergaele) que tem sonhos pecaminosos com o padre da paróquia Masetto (Lázaro Ramos). "Quando a minha personagem descobre que ele não é padre, começamos um romance às escondidas", diz a atriz. Então, para se "confessar", Monna sai de casa todos os dias para encontrar o padre.

Prato cheio para a ala masculina, a personagem não a constrange, mas a inspira. "Monna é uma mulher muito forte, muito capaz", discursa Deborah. A personagem aparece em diversas cenas de camisola.

O esforço da atriz, aqui, é para desconstruir a imagem consolidada por lolitas como Íris e exibicionistas como Darlene. "Não tenho muita coisa da Monna, não. Tenho muito jeito de menina. Não sou uma pessoa sensual", desconversa, apesar de ter ficado famosa justamente por seus papéis sensuais na televisão.

Perguntas sobre casamento com o jogador de futebol Roger Flores a fazem torcer o nariz. "De casamento em prefiro não falar", corta. Se alguém insiste, contemporiza e pede sua opinião sobre o matrimônio, ela se faz de rogada: "A Monna odeia o marido no primeiro episódio, acha sua vida de casada um tédio. Mas ao longo da minissérie, vai se descobrindo apaixonada por ele. Essa construção da trama é deliciosa, e vai se desenvolvendo aos poucos", desconversa a atriz, visivelmente contrariada.

E o que o marido Roger pensa ao vê-la em tantas cenas de camisola, nos braços de Lázaro Ramos, na cama com Matheus Nachtergale e nua em banho de tonel? A resposta é ríspida: "Não tem que explicar nada".

O assunto persiste, e ela logo se desculpa: "Fiquei famosa aos 13 anos e já me expus demais. Quando se é adolescente, fala-se mais do que deve, sem pensar, muitas vezes só para provocar, ir contra o que todo mundo aconselha."

Só com muita insistência ela cita o nome do marido: "Não tem nada a ver com o Roger. Não foi ele quem me fez mudar", diz. "Não escondi meu casamento, só não quis mostrar. As pessoas me cobram, criticam por eu ter escondido ‘a festa’", completa.

O sermão vem em seguida. "Casamento não é festa, não é evento. É um momento íntimo, que eu quero manter só entre meus amigos e minha família."

O currículo de Deborah é recheado de personagens belas e, em cena, diz que a sensualidade não lhe é natural. "Não tenho pudores com a nudez, porque a dedicação ao trabalho, à atuação, faz esquecer qualquer vergonha. Na hora da cena a gente entra na personagem", explica. "No meu primeiro papel sensual, com Daniel Filho, cheguei a discutir com ele, achei que não daria certo, não conseguiria fazer."