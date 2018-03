Deborah Colker leva 'Cruel' ao Reino Unido

A bailarina e coreógrafa brasileira Deborah Colker, junto à companhia de dança que leva seu nome, se apresentará em Londres no fim de junho.

Colker levará para a capital britânica o espetáculo "Cruel", que ficará em cartaz no Barbican Centrer, tradicional casa de espetáculos da cidade.

Em "Cruel", 18 bailarinos exploram, em quatro atos, o amor, a luxúria, a obsessão e a rejeição, imersos em uma atmosfera onírica e com um fundo musical eclético, que vai de Vivaldi e Chopin a Dvorak e Ennio Morricone.

O espetáculo da companhia brasileira, premiada com o prestigioso prêmio britânico Laurence Olivier, é parte de uma turnê pelo Reino Unido.

O Barbican Center também anunciou hoje, para o começo de maio, a encenação da peça teatral "Musashi", do diretor japonês Yukio Ninagawa e que é baseada na vida de Musashi Miyamoto, lendário guerreiro do Japão feudal e autor do tratado sobre artes marciais "O livro dos cinco anéis".