Deborah Colker abre Feira do Livro de Ribeirão com espetáculo inédito

Joseph Kessel, romancista francês do século 20, tem poucas edições de sua obra no Brasil – talvez seja mais conhecido por inspirar A Bela da Tarde, filme de Luís Buñuel com Catherine Deneuve, de 1967. Mas agora ele ganha nova releitura no espetáculo de dança da Companhia Deborah Colker Belle, que segue em pré-estreia e se apresenta nesta quinta-feira, 15, na abertura oficial da 14ª Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto. O espetáculo acontece no Theatro Pedro II, às 21h, mas os convites, gratuitos, já estão esgotados.

“Não há lugar melhor para estrear uma peça baseada em um livro, tinha que ser na Feira do Livro”, disse Deborah na quarta-feira, 14, em entrevista coletiva na cidade. “Essa peça fala sobre a humanidade, a busca pelo prazer e pelo amor.” A coreógrafa carioca prometeu novidades no espetáculo, que ainda está em fase de construção. A inspiração na literatura universal não é novidade para Deborah: o último espetáculo da Companhia, Tatyana, de 2011, também é baseado em uma obra de Alexander Púchkin, russo do século 19.

A Feira do Livro de Ribeirão Preto promete levar 600 mil pessoas às ruas, praças e teatros da cidade do interior paulista entre os dias 15 e 25 de maio. Entre os convidados, muitos escritores, jornalistas, filósofos e agentes políticos, entre eles, Ignácio de Loyola Brandão, Fernando Morais, Ruy Castro e Ana Maria Machado. A Feira também vai contar com espetáculos diários de dança, teatro, concertos e shows de música.

Em 2014, pela primeira vez, a Feira será temática: direitos civis devem ser um dos nortes dos debates, que, é claro, terão o livro e a leitura como prioridade. Os homenageados desta edição são Darcy Ribeiro, Ana Maria Machado, Mario Quintana e a escritora local Ely Vieitez Lisboa.

Entre outros autores e personalidades, estarão também em Ribeirão Preto Cacique Raoni, MV Bill, Ferréz, Laura Muller, Xico Sá, Sergio Rodrigues, Antônio Nobrega, Antônio Prata, Mario Sérgio Cortella, Jean Wyllys, Deonísio da Silva, Márcia Tiburi, Cristovão Tezza, Paulo Lins, Mauro Maldonato e Marcelo Canellas. O investimento previsto para esta edição é de R$ 3 milhões. A Feira é uma realização da Fundação Feira do Livro, da Prefeitura de Ribeirão Preto e do Ministério da Cultura.