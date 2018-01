Debates dominam foco na Band e SBT

, episódio de sequestro de um ônibus que acabou em tragédia, no Rio, a nova série do Porta dos Fundos na internet, Refém. Assim como em Viral, o desafio do grupo é abordar um assunto árido com humor. As cenas do sequestro serão gravadas nas ruas do Rio.

A indicação de O Infiltrado como finalista ao Emmy Internacional na categoria de programa de entretenimento de não ficção só endossa os planos do canal History para bancar novas temporadas do título.

Comandado pelo jornalista Fred Melo Paiva, O Infiltrado concorre com produções do Reino Unido, China e Bélgica. Esta é a segunda indicação que a produtora CineGroup recebe como finalista ao Emmy. A primeira foi com o documentário Destino Educação, para o canal Futura.

A lista de finalistas ao Emmy International, anunciada ontem, durante a Mipcom - feira de TV em Cannes -, inclui três títulos da Globo: Joia Rara, na categoria novela, Alexandre e Outros Heróis, entre filmes de TV e minisséries, e A Mulher do Prefeito, em comédia.

O canal Futura emplacou também seu finalista no Emmy: De Volta, como documentário. E a HBO Latin America recebeu uma indicação de série pela chilena Prófugos.

Foi baseada em minuciosas pesquisas a decisão da Globo de trocar o Globo Rural por um novo noticiário geral ao raiar do dia. Identificou-se que muita gente sai de casa antes do Bom Dia regional, ávida por informações.

Eduardo Grillo substitui Mariana Godoy no comando do Jornal das Dez, da GloboNews. Ela deixou a casa alegando razões pessoais.

Como Treinar Seu Dragão 2 chega ao Telecine On Demand nesta quinta-feira. O longa foi o 10º filme mais visto do ano no Brasil.

Suplicy brinca de stand in. Não reeleito para o Senado, Eduardo Suplicy vira stand in de Marcelo Mansfield no Agora é Tarde, da Band, por um dia. O senador conversa hoje com Rafinha Bastos. Conta que já fumou maconha, mas recomenda que os jovens não o façam. Fala sobre a fama de honesto, herdada dos pais, a relação com Marta Suplicy e, no final, claro, canta: fará dueto com o apresentador em O Homem na Estrada, rap do Racionais MC's.