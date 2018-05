Debate sobre revistas de Arte O Centro Cultural São Paulo (CCSP) promove hoje, às 16 horas, na Sala de Debates do Piso Caio Graco, o projeto Encontros Impressos (espaço). Participam do evento as críticas Lisette Lagnado, Ana Luisa Lima e o artista Roberto Traplev. Com mediação do curador de Artes Visuais do CCSP, José Augusto Ribeiro, o bate-papo vai abordar a produção de publicações e revistas de artistas da década de 1970 até os dias de hoje, com discussão sobre sua produção histórica e contemporânea. O encontro tem entrada gratuita. O CCSP fica na Rua Vergueiro, 1.000, no Paraíso. Mais informações pelo telefone (11) 3397-4002 ou pelo site www.centrocultural.sp.gov.br.