Debate sobre política, cultura e arte no Tendal A companhia teatral Ivo 60 promove gratuitamente, a partir desta segunda-feira e até quinta, sempre às 19h30, o seminário Política, Cultura e Arte - Uma Semana de Debate, no Espaço Cultural Tendal da Lapa. O secretário de Cultura do Município, Carlos Augusto Calil (segunda), o apresentador Marcelo Tas (terça), o jornalista Marcelo Coelho (quarta) e o produtor cultural Alexandre Youssef (quinta) vão discutir sob diferentes pontos de vista as relações entre política, cultura e arte. Também serão exibidos vídeos feitos pelo grupo e fotos de seu último espetáculo, Gozolândia, por Ana Dupas. Política, Cultura e Arte - Uma Semana de Debate. Espaço Cultural Tendal da Lapa. Rua Guaicurus, 1.110, tel. 3862-1837