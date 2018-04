Debate sobre o legado britânico O CCBB promove hoje, às 19h30, debate sobre o legado de Michael Powell e Emeric Pressburger, cineastas que marcaram o cinema britânico entre os anos 40 a 60 e influenciaram a geração de Francis Ford Coppola e Martin Scorsese. Os diretores também são tema de uma retrospectiva que o CCBB (Rua Álvares Penteado, 112, centro) exibe desde de dezembro e se estende até domingo, com filmes como Um Conto de Canterbury. Participam do encontro Liciane Mamede, curadora da mostra o crítico e ensaísta Luiz Carlos Oliveira Jr., editor da revista Contracampo, e o crítico e jornalista Sérgio Alpendre, ex-editor da revista Paisà e autor do blog Chip Hazard.