Debate sobre morte de Winehouse ainda causa polêmica A notícia divulgada ontem pelo jornal britânico The Sun de que a família de Amy Winehouse acredita que a cantora morreu, no último sábado, por conta da abstinência ao álcool não convence especialistas em alcoolismo. O tema é polêmico: o médico psiquiatra Sérgio Glock afirma categoricamente que a abstinência não chega a matar uma pessoa, mas a psicóloga Sonia Breda diz que a falta de uma substância no corpo de um dependente químico pode, sim, levar ao óbito. Ambos afirmam, porém, não acreditar que este seja o real motivo da morte da cantora de 27 anos.